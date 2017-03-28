Пожарные спасли 28 жильцов горящей девятиэтажки на улице Байкальской в Иркутске
Возгорание произошло
Возгорание произошло
Пожарные эвакуировали 28 человек из горящего девятиэтажного дома на улице Байкальской в Иркутске сегодня ночью, 28 марта. По предварительной информации, возгорание устроили жильцы верхних этажей. Окурок, брошенный сверху
В первом часу ночи дым, валивший с балкона, заметили очевидцы и вызвали пожарных. К этому времени дым заполнил двухкомнатную квартиру и начал наполнять подъезд. Прибывшие на место пожарные приступили к спасению жильцов. По задымленному подъезду огнеборцы звена газодымозащитной службы второй
«Дым шел
В результате пожара поврежден балкон, квартира закопчена по всей площади. В настоящее время дознаватели выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают виновного.