Пожарные спасли 28 жильцов горящей девятиэтажки на улице Байкальской в Иркутске

Пожарные эвакуировали 28 человек из горящего девятиэтажного дома на улице Байкальской в Иркутске сегодня ночью, 28 марта. По предварительной информации, возгорание устроили жильцы верхних этажей. Окурок, брошенный сверху кем-то из соседей, угодил сквозь решетку на балкон пятого этажа. От сигареты загорелись хранившиеся там вещи. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе регионального главка МЧС.

В первом часу ночи дым, валивший с балкона, заметили очевидцы и вызвали пожарных. К этому времени дым заполнил двухкомнатную квартиру и начал наполнять подъезд. Прибывшие на место пожарные приступили к спасению жильцов. По задымленному подъезду огнеборцы звена газодымозащитной службы второй пожарно-спасательной части города вывели из дома 28 человек.

«Дым шел из-за двери квартиры, которая была заперта. Устанавливать автолестницу у многоэтажки смысла не было, поскольку на балконе установлена решетка. С помощью бензореза мы вскрыли дверь. В квартире никого не было, горели вещи на балконе. В течение пяти минут открытый огонь был ликвидирован. Еще некоторое время мы осматривали дом. Никто из людей не пострадал», — рассказал начальник караула, руководитель тушения пожара Игорь Парфенов.

В результате пожара поврежден балкон, квартира закопчена по всей площади. В настоящее время дознаватели выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают виновного.