Новосибирский облсуд отменил приговор по делу «1500 квартир»
Дело было возбуждено после громкого заявления МВД.
Дело было возбуждено после громкого заявления МВД.
Новосибирский облсуд отменил приговор и направил на новое рассмотрение дело о махинациях с муниципальным жильем. По этому делу бывший заместитель начальника управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Андрей Гудченко получил 8 лет лишения свободы.
Разбираться в деле теперь предстоит Дзержинскому районному суду, но уже в новом составе. Накануне облсуд учел не только позицию подсудимых, но и доводы гособвинения, которое настаивало на том, что при вынесении приговора районный суд нарушил нормы
Дзержинский суд вынес обвинительный приговор по громкому делу 16 декабря 2016 года. Бывший работник мэрии Новосибирска Андрей Гудченко, директор агентства недвижимости Павел Селякин, риэлтор Людмила Епихина и оценщик Валерия Селякина были признаны виновными почти по всем вменяемым им эпизодам.
Гудченко было назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима, Павел Селякин получил 7 лет заключения, а Епихина и Селякина — 6 и 4 года условно.
Дело Гудченко было возбуждено после громкого заявления МВД о раскрытии аферы с 1500 муниципальными квартирами. Гудченко и его сообщникам вменили 25 эпизодов мошенничества и одно покушение на мошенничество. Ущерб от их действий оценили в более 18 млн рублей.
При описании преступлений регулярно использовалась формулировка «злоупотребляя доверием мэра Новосибирска» (в тот период должность занимал Владимир Городецкий). О готовящейся продаже муниципальной квартиры, по подтвержденной судом версии следствия, Андрей Гудченко узнавал благодаря своему служебному положению.