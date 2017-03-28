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06:35 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Новосибирский облсуд отменил приговор по делу «1500 квартир»

Дело было возбуждено после громкого заявления МВД.

Новосибирский облсуд отменил приговор и направил на новое рассмотрение дело о махинациях с муниципальным жильем. По этому делу бывший заместитель начальника управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Андрей Гудченко получил 8 лет лишения свободы.

Разбираться в деле теперь предстоит Дзержинскому районному суду, но уже в новом составе. Накануне облсуд учел не только позицию подсудимых, но и доводы гособвинения, которое настаивало на том, что при вынесении приговора районный суд нарушил нормы уголовно-процессуального права.

Дзержинский суд вынес обвинительный приговор по громкому делу 16 декабря 2016 года. Бывший работник мэрии Новосибирска Андрей Гудченко, директор агентства недвижимости Павел Селякин, риэлтор Людмила Епихина и оценщик Валерия Селякина были признаны виновными почти по всем вменяемым им эпизодам.

Гудченко было назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима, Павел Селякин получил 7 лет заключения, а Епихина и Селякина — 6 и 4 года условно.

Дело Гудченко было возбуждено после громкого заявления МВД о раскрытии аферы с 1500 муниципальными квартирами. Гудченко и его сообщникам вменили 25 эпизодов мошенничества и одно покушение на мошенничество. Ущерб от их действий оценили в более 18 млн рублей.

При описании преступлений регулярно использовалась формулировка «злоупотребляя доверием мэра Новосибирска» (в тот период должность занимал Владимир Городецкий). О готовящейся продаже муниципальной квартиры, по подтвержденной судом версии следствия, Андрей Гудченко узнавал благодаря своему служебному положению.

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