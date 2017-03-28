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06:32 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми трактор снёс светофор

Авария произошла на Комсомольском проспекте.

Трактор в центре Перми снёс светофор. Авария произошла около 10 часов утра 26 марта. На видеозаписи, которая появилась в Интернете, видно, как трактор задевает ковшом столб, и светофор падает.

Напомним, недавно на этом же перекрестке улицы Пушкина и Комсомольского проспекта светофор упал на проезжавший мимо автобус. Теперь пользователи соцсетей шутят, что трактор снёс светофор ради симметрии.

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