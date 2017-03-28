В Перми трактор снёс светофор

Трактор в центре Перми снёс светофор. Авария произошла около 10 часов утра 26 марта. На видеозаписи, которая появилась в Интернете, видно, как трактор задевает ковшом столб, и светофор падает.

Напомним, недавно на этом же перекрестке улицы Пушкина и Комсомольского проспекта светофор упал на проезжавший мимо автобус. Теперь пользователи соцсетей шутят, что трактор снёс светофор ради симметрии.