Четыре человека стали жертвами схода лавины на автотрассу в Киргизии

По словам собеседника агентства, днем 27 марта на 255 км автодороги сошла лавина объемом 6720 кубических метров, проезд по трассе был временно закрыт, начались поисково-спасательрные работы.

В ночь на вторник со стороны спасателей из-под лавины была извлечена машина марки Toyota, принадлежащая дорожно-эксплуатационной службе, в автомобиле были обнаружены тела четверых погибших

Он добавил, что из-под лавины также были извлечены автомашины Lexus и Subaru Legacy, в каждом автомобиле находилось по три человека.

«Из-под лавины спасено шесть человек, они не пострадали», — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, на место расчистки лавины привлечены 52 спасателя МЧС, спецтехника, на месте работ находится министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов.