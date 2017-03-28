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06:43 (мск), источник: Интерфакс

Четыре человека стали жертвами схода лавины на автотрассу в Киргизии

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU — На дороге Бишкек-Ош, соединяющей север и юг Киргизии, мощная лавина накрыла три автомобиля, четыре человека погибли, шестеро спасены, сообщили «Интерфаксу» во вторник в пресс-службе МЧС республики.

По словам собеседника агентства, днем 27 марта на 255 км автодороги сошла лавина объемом 6720 кубических метров, проезд по трассе был временно закрыт, начались поисково-спасательрные работы.

В ночь на вторник со стороны спасателей из-под лавины была извлечена машина марки Toyota, принадлежащая дорожно-эксплуатационной службе, в автомобиле были обнаружены тела четверых погибших
Представитель пресс-службы МЧС Киргизии

Он добавил, что из-под лавины также были извлечены автомашины Lexus и Subaru Legacy, в каждом автомобиле находилось по три человека.

«Из-под лавины спасено шесть человек, они не пострадали», — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, на место расчистки лавины привлечены 52 спасателя МЧС, спецтехника, на месте работ находится министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов.

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