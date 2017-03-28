Четыре человека стали жертвами схода лавины на автотрассу в Киргизии
Москва. 28 марта. INTERFAX.RU — На дороге
Москва. 28 марта. INTERFAX.RU — На дороге
По словам собеседника агентства, днем 27 марта на 255 км автодороги сошла лавина объемом 6720 кубических метров, проезд по трассе был временно закрыт, начались
В ночь на вторник со стороны спасателей из-под лавины была извлечена машина марки Toyota, принадлежащая дорожно-эксплуатационной службе, в автомобиле были обнаружены тела четверых погибших
Он добавил, что
«Из-под лавины спасено шесть человек, они не пострадали», — подчеркнул собеседник агентства.
По его словам, на место расчистки лавины привлечены 52 спасателя МЧС, спецтехника, на месте работ находится министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов.