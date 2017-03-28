Рэкетиры требовали у красноярца 3 га земли в пригороде

В Красноярске арестовали банду рэкетиров, вымогавших земельный участок площадью 3 га в Березовском районе. За помощью в полицию обратился 49-летний красноярец, который рассказал, что преступники избили его и потребовали переоформить земельный участок стоимостью порядка 3 миллионов рублей на третье лицо.

К раскрытию преступления привлекли опытных сыщиков Управления уголовного розыска ГУ МВД по Красноярскому краю. Накануне в ходе спецоперации при силовой поддержке Национальной гвардии полицейские одновременно задержали в разных районах города двоих красноярцев 42 и 26 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство», злоумышленникам избрана мера пресечения в виде ареста.