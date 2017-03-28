Из-за вспышки африканской чумы свиней в Приангарье открыта горячая линия Россельхознадзора

Из-за вспышки африканской чумы свиней в Иркутском районе Россельхознадзор открыл горячую линию, на которую принимают жалобы на факты нарушения режима ЧС, объявленного в территории. Как сообщает 28 марта 2017 года пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, жителей Иркутской области просят незамедлительно сообщать обо всех случаях заболевания или падежа свиней, а также перевозках и несанкционированной продаже живых животных или продукции свиноводства (мясо, полуфабрикаты, сало, субпродукты, домашняя тушенка). Информацию просят направлять по тел: 8 (3952) 55−95−18 ; 8 (3952) 55−95−25 ; 8 (3952) 55−95−10 или через официальный сайт управления: 38fsvps.ru/feedback/forms/.