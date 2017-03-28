В Екатеринбурге на 2-месячного ребенка упала ледяная глыба

Вечером 26 марта 2017 года в Екатеринбурге в микрорайоне Компрессорный с крыши дома № 9 по улице Белоярской на мужчину с 2-месячной девочкой упала ледяная глыба.

Отец успел вовремя оттолкнуть коляску с ребенком, благодаря чему снежная масса задела только ручку коляски — ее оторвало.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-группе городского УМВД, ни мужчина, ни младенец не пострадали. Проводится проверка.

Стоит напомнить, что 17 марта в уральской столице из-за рухнувшей с крыши камвольного комбината глыбы пострадала жительница Первоуральска. Ее увезли в больницу с тяжелыми травмами. Проводится доследственная проверка.

А 21 февраля жертвами схода «лавины» на улице Баумана едва не стали мать с полугодовалым ребенком в коляске. Обошлось без серьезных травм.