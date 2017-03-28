В Екатеринбурге на 2-месячного ребенка упала ледяная глыба
Отец успел оттолкнуть коляску.
Отец успел оттолкнуть коляску.
Вечером 26 марта 2017 года в Екатеринбурге в микрорайоне Компрессорный с крыши дома № 9 по улице Белоярской на мужчину с 2-месячной девочкой упала ледяная глыба.
Отец успел вовремя оттолкнуть коляску с ребенком, благодаря чему снежная масса задела только ручку коляски — ее оторвало.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
Стоит напомнить, что 17 марта в уральской столице
А 21 февраля жертвами схода «лавины» на улице Баумана едва не стали мать с полугодовалым ребенком в коляске. Обошлось без серьезных травм.