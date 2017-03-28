3900 литров водки скрывали на старом молокозаводе в Новосибирской области

Сотрудники ФСБ и полиции нашли в селе Убинское на старом молокозаводе большую партию алкогольной продукции. Находка составила 7800 бутылок водки объёмом 0,5 л под знаками разных торговых производителей.

«Сотрудники правоохранительных органов установили, что алкогольная продукция была приобретена в областном центре и предназначалась для реализации в розничной торговой сети», — рассказали в пресс-центре МВД России по Новосибирской области.

Выяснилось, что это поддельная продукция, а злоумышленники пользовались специальными марками. По этому случаю возбудили уголовное дело по «изготовлению в целях сбыта, сбыт поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции».

Сейчас ведётся исследование на то, насколько продукция была опасной для здоровья. Сотрудники полиции работают над поиском местонахождения нелегального производства алкоголя и расследуют, были ли ещё другие случаи поставки.