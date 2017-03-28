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07:15 (мск), источник: 365info.kz

Пропавший актюбинец найден мертвым на балконе

Родственники и полиция две недели разыскивали пропавшего без вести 30-летнего Дениса Моисеенко.

Источник: 365info.kz

Мужчина пропал 14 марта, передает «Мой Город». Он вышел из дома в селе Каргалинское и ушел в неизвестном направлении. Уже на следующий день Денис Моисеенко не вернулся домой, его мобильный телефон не отвечал, а затем стал не доступен.

18 марта супруга пропавшего подала заявление в полицию. 26 марта мужчину нашли мертвым на балконе многоэтажного дома в Каргалинском. Стражи порядка отмечают, что Денис Моисеенко умер насильственной смертью.

Полицейские уже задержали подозреваемого в убийстве — им оказался 43-летний житель Актобе. Предположительно, жертва и убийца были знакомы.

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