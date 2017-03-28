Житель Хабаровска 20 лет скрывался от возмездия

Об этом ИА «Дейта» сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Сегодня, 28 марта 2017 года, Хабаровский краевой суд на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Николаевского района Тимофеева. Он признан виновным в совершении умышленного убийства двух человек с целью скрытия другого преступления, совершенного с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц.

Суд установил, что поздно вечером 26.12.1995 года Тимофеев и четыре его соучастника пришли в дом семьи, проживающей в поселке Маго Николаевского района Хабаровского края и стали требовать, чтобы родители забрали из милиции заявление о привлечении к уголовной ответственности Тимофеева и еще четверых местных жителей по факту изнасилования их несовершеннолетней дочери.

В результате возникшего конфликта, Тимофеев совместно с соучастниками нанесли матери девочки и ее сожителю множественные побои, сопровождая свои действия оскорблениями и унижая их человеческое достоинство. Затем опасаясь уголовной ответственности за совершенное хулиганство, связали потерпевших, привели их на лед Пальвинской протоки реки Амур и утопили в проруби.

За совершение преступления все соучастники Тимофеева были осуждены в октябре 1996 года и уже отбыли назначенное судом наказание.

Тимофеев совершил преступление в 18 лет и большую часть своей жизни скрывался от правоохранительных органов, нигде официально не работал, не имел документа, удостоверяющего личность российского образца.

Суд, согласился с мнением гособвинителя и приговорил Тимофеева к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.