Ночью в Омске сгорела сауна в СК «Юность»

Пожар начался сегодня ночью в 1:13 часов. Дежурному МЧС поступил сигнал о том, что в СК «Юность», находящемся на улице Богдана Хмельницкого, горит одно из помещений. Прибывшие на место пожарные выяснили, что горит сауна площадью 80 квадратных метров. В помещении стоял плотный дым, причем половина пространства была охвачена огнем.

При пожаре никто не пострадал, огонь удалось потушить всего за два часа. В СК «Юность» утверждают, что на момент пожара людей в помещении не было.