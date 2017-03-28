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07:32 (мск), источник: Om1.ru

Ночью в Омске сгорела сауна в СК «Юность»

В спортивном комплексе ситуацию никак не комментируют, заявляя, что на момент пожара в заведении не было людей.

Пожар начался сегодня ночью в 1:13 часов. Дежурному МЧС поступил сигнал о том, что в СК «Юность», находящемся на улице Богдана Хмельницкого, горит одно из помещений. Прибывшие на место пожарные выяснили, что горит сауна площадью 80 квадратных метров. В помещении стоял плотный дым, причем половина пространства была охвачена огнем.

При пожаре никто не пострадал, огонь удалось потушить всего за два часа. В СК «Юность» утверждают, что на момент пожара людей в помещении не было.

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