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07:31 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии «семерка» сбила бабушку с внуком

В Стерлитамаке «семерка» сбила бабушку с внуком, сообщает ГИБДД по РБ.

По предварительным данным, ДТП произошло на улице Худайбердина. Водитель «семерки» сбил 67-летнюю женщину с 7-летним внуком, которые переходили дорогу в неустановленном месте. В результате оба попали в больницу.

Всего за сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано шесть ДТП, в них восемь человек получили травмы. Пресечено более 3,5 тысяч нарушений ПДД, 80 водителей задержаны за пьяное вождение.

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