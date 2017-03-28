В Башкирии «семерка» сбила бабушку с внуком

По предварительным данным, ДТП произошло на улице Худайбердина. Водитель «семерки» сбил 67-летнюю женщину с 7-летним внуком, которые переходили дорогу в неустановленном месте. В результате оба попали в больницу.

Всего за сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано шесть ДТП, в них восемь человек получили травмы. Пресечено более 3,5 тысяч нарушений ПДД, 80 водителей задержаны за пьяное вождение.