В Башкирии «семерка» сбила бабушку с внуком
В Стерлитамаке «семерка» сбила бабушку с внуком, сообщает ГИБДД по РБ.
В Стерлитамаке «семерка» сбила бабушку с внуком, сообщает ГИБДД по РБ.
По предварительным данным, ДТП произошло на улице Худайбердина. Водитель «семерки» сбил 67-летнюю женщину с 7-летним внуком, которые переходили дорогу в неустановленном месте. В результате оба попали в больницу.
Всего за сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано шесть ДТП, в них восемь человек получили травмы. Пресечено более 3,5 тысяч нарушений ПДД, 80 водителей задержаны за пьяное вождение.