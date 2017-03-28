Районный прокурор выиграл в суде дело астанинских дольщиков

Как отмечает пресс-служба ведомства, 19 января этого года сотрудниками прокуратуры района Есиль подано исковое заявление в защиту интересов 26 дольщиков. «Подано исковое заявление к ответчикам ТОО «Black Gold Development», ТОО «Комфортный дом», ЖСК «Орынбор Байтау» о расторжении предварительных договоров, заключенных с ТОО «Black Gold Development» и ТОО «Комфортный дом», взыскании с ответчиков суммы уплаченных по договорам в размере 700 миллионов тенге, о передаче объекта незавершенного строительства с земельным участком, проектно-сметную, исполнительную и разрешительную документацию по жилому комплексу «БайТау» в пользу ЖСК «БайТауGold», — говорится в распространенном сообщении пресс-службы столичной прокуратуры. 13 марта этого года решением суда исковое заявление прокурора района Есиль удовлетворено в полном объеме. Судебное решение направлено на немедленное исполнение.

«В настоящее время ЖСК начала процедуру по регистрации данного объекта в органах юстиции. По завершении указанных мероприятий у ЖСК появится право самостоятельно начать строительство незавершенного объекта, в том числе путем привлечения инвесторов», — отмечает пресс-служба прокуратуры Астаны.