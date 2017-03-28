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07:43 (мск), источник: Informburo.kz

Четыре сотрудника министерства транспорта погибли под лавиной в Кыргызстане

Погибшие сотрудники министерства транспорта и дорог Кыргызстана в момент стихийного бедствия находились в машинах, которые оказались под снегом.

Источник: Informburo.kz

Четыре сотрудника министерства транспорта и дорог Кыргызстана погибли в результате схода снежной лавины в районе 255-го километра стратегической автодороги Бишкек — Ош, сообщает zanoza.kg.

«Транспорт, который откопали спасатели в час ночи, принадлежал дорожно-эксплуатационному предприятию № 23. В это же время из-под лавины спасатели извлекли “Лексус”, в котором были мужчина и две женщины. Они не пострадали», — сообщает издание.

Кроме того из-под лавины была найдена машина марки «Субару», в которой находились находились женщина и двое мужчин. Всего спасено шесть человек. К поискам привлечено 52 спасателя и пять единиц техники. Министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов выехал на место происшествия. По его информации, за неделю вдоль трассы Бишкек — Ош с горных склонов сошли 11 лавин. Из-за схода снежных лавин на трассе Бишкек—Ош ограничено автомобильное движение.

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