Четыре сотрудника министерства транспорта погибли под лавиной в Кыргызстане

Четыре сотрудника министерства транспорта и дорог Кыргызстана погибли в результате схода снежной лавины в районе 255-го километра стратегической автодороги Бишкек — Ош, сообщает zanoza.kg.

«Транспорт, который откопали спасатели в час ночи, принадлежал дорожно-эксплуатационному предприятию № 23. В это же время из-под лавины спасатели извлекли “Лексус”, в котором были мужчина и две женщины. Они не пострадали», — сообщает издание.