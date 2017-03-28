Четыре сотрудника министерства транспорта погибли под лавиной в Кыргызстане
Погибшие сотрудники министерства транспорта и дорог Кыргызстана в момент стихийного бедствия находились в машинах, которые оказались под снегом.
Погибшие сотрудники министерства транспорта и дорог Кыргызстана в момент стихийного бедствия находились в машинах, которые оказались под снегом.
Четыре сотрудника министерства транспорта и дорог Кыргызстана погибли в результате схода снежной лавины в районе 255-го километра стратегической автодороги Бишкек — Ош, сообщает zanoza.kg.
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