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08:14 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Неуправляемый «Renault» врезался в два отбойника

Автомобиль ехал в сторону аэропорта «Толмачево» и пытался обогнать другую машину, но водитель потерял управление, рассказали очевидцы.

Источник: Вести - Новосибирск

Неуправляемый «Renault» врезался в два отбойника, об этом рассказали очевидцы в сообществе мобильного приложения «Автоспас».

Авария произошла на проспекте Мозжарина. Автомобиль «Renault Duster» ехал в сторону аэропорта «Толмачево» и начал обгонять другой автомобиль, но потерял управление.

Сначала авто отбросило в правый отбойник, затем выбросило на встречную полосу и ударило о левый отбойник. После всего «Renault Duster» врезался в Toyota Mark II.

Водители получили незначительные повреждения и отказались от медицинской помощи.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

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