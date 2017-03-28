Неуправляемый «Renault» врезался в два отбойника, об этом рассказали очевидцы в сообществе мобильного приложения «Автоспас».

Авария произошла на проспекте Мозжарина. Автомобиль «Renault Duster» ехал в сторону аэропорта «Толмачево» и начал обгонять другой автомобиль, но потерял управление.

Сначала авто отбросило в правый отбойник, затем выбросило на встречную полосу и ударило о левый отбойник. После всего «Renault Duster» врезался в Toyota Mark II.

Водители получили незначительные повреждения и отказались от медицинской помощи.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.