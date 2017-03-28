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08:21 (мск), источник: Om1.ru

Омичка на «Приоре» врезалась в иномарку с малышами

В салоне находились трёхлетняя девочка и двухлетний мальчик.

В понедельник, 27 марта, на перекрёстке улиц 4-й Поселковой и Химиков случилось ДТП с участием детей.

Как сообщает «Вечерний Омск», около семи часов вечера 26-летняя омичка за рулём автомобиля «Лада Приора» столкнулась с «Дэу Матиз». Иномаркой управляла 30-летняя автомобилистка, в салоне сидели трёхлетняя девочка и двухлетний мальчик.

В аварии не пострадали ни взрослые, ни дети. Однако по факту аварии проводится проверка.

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