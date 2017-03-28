В четырех областях Казахстана прогнозируют паводки в начале апреля
По информации главы МВД РК Калмуханбета Касымова, начало паводка в Костанайской области ожидается
По информации главы МВД РК Калмуханбета Касымова, начало паводка в Костанайской области ожидается
Глава МВД проинформировал Кабмин о работе по недопущению подтоплений в регионах Казахстана. По словам Касымова, специалисты произвели облет
«С учетом данных “Казгидромета” и наполняемости водохранилищ, мы отнесли к высокому уровню опасности Акмолинскую, Карагандинскую, Костанайскую, Кызылординскую,
По прогнозу МВД, начало инициативной фазы паводка в Костанайской области ожидается
«К указанным срокам все силы будут подготовлены», — заверил Касымов.
Сейчас, по его словам, «небольшой разлив произошел в Кызылорде».