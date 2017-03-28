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08:03 (мск), источник: Newtimes.kz

В четырех областях Казахстана прогнозируют паводки в начале апреля

По информации главы МВД РК Калмуханбета Касымова, начало паводка в Костанайской области ожидается 6—7 апреля, в Акмолинской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях — 8—9 апреля, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Глава МВД проинформировал Кабмин о работе по недопущению подтоплений в регионах Казахстана. По словам Касымова, специалисты произвели облет Северо-Казахстанской и Акмолинской областей, 29 марта планируется изучение Карагандинского региона.

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«С учетом данных “Казгидромета” и наполняемости водохранилищ, мы отнесли к высокому уровню опасности Акмолинскую, Карагандинскую, Костанайскую, Кызылординскую, Северо-Казахстанскую и Восточно-Казахстанскую области. С учетом последний погодных данных и обстановки считаем, что опасность есть только в Северо-Казахстанской и Костанайской областях», — сказал министр на заседании правительства.

По прогнозу МВД, начало инициативной фазы паводка в Костанайской области ожидается 6—7 апреля, в Акмолинской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях — 8—9 апреля.

«К указанным срокам все силы будут подготовлены», — заверил Касымов.

Сейчас, по его словам, «небольшой разлив произошел в Кызылорде».

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