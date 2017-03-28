Красноярец вернулся из Таиланда с 5 кг марихуаны

В сумке прибывшего из Таиланда красноярца нашли 5 кг марихуаны, сообщили в пресс-службе Красноярской таможни.

30-летний мужчина в аэропорту прошел по «зелёному коридору», тем самым заявив, что не имеет при себе товаров, подлежащих таможенному декларированию. Однако у таможенников была оперативная информация о том, что красноярец может провозить наркотики. Ему предложили добровольно выдать запрещенные вещества, но тот отказался.

При проведении досмотра в сумке пассажира было обнаружено вещество растительного происхождения, упакованное в брикеты. Эксперт заключил, что это марихуана. Общий вес наркотика составил 5 кг 191 грамм, что является крупным размером. По версии правоохранителей, наркотики предназначались для дальнейшего распространения на территории края.

В отношении мужчины таможенники возбудили уголовное дело по факту контрабанды наркотического средства в крупном размере (ч. 3 ст. 229.1 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей. Материалы дела переданы в следственный отдел Сибирского ЛУ МВД России для производства предварительного следствия.

Задержанный помещен под стражу.