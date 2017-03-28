Руководству хабаровского «Водоканала» вменяют хищение не менее 130-ти млн бюджетных рублей

Хабаровск, 28 марта, AmurMedia.

СУ СК России по Хабаровскому краю 17 февраля 2017 года по материалам прокуратуры края возбуждено уголовное дело по ч 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), по факту хищения бюджетных средств на сумму не менее 130 млн рублей, выделенных на строительство водозаборных сооружений Тунгусского месторождения в г. Хабаровске. По данным следствия в ходе строительства осуществлялось систематическое хищение денежных средств, в том числе путем завышения стоимости поставляемого оборудования, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы процессуальной проверки по данному сообщению о преступлении, в том числе результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные УМВД и УФСБ России по Хабаровскому краю, в которых содержатся достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч 4 ст. 159 УК РФ.

По версии следствия, лица из числа руководства МУП «Водоканал», а также ряда коммерческих организаций, в том числе иностранных, в период с 2006 по 2015 г. г. в рамках исполнения муниципального контракта, в ходе выполнения строительно-монтажных работ на водозаборных сооружениях Тунгусского месторождения, поставки оборудования для нужд водозабора, осуществляли систематическое хищение денежных средств, в том числе путем завышения стоимости поставляемого оборудования.

Так, предприятию продолжительное время выделялись из федерального бюджета и бюджета Хабаровского края денежные средства на цели строительства объекта «Водозаборные сооружения Тунгусского месторождения в г. Хабаровске». Лишь за период с 01.01.2010 по 31.12. 2013 на строительство объекта из средств местного бюджета Предприятию перечислено 5 446 317 000 рублей.

К настоящему времени все сроки выполнения контрактных обязательств по строительству истекли, однако объект водозабора в полной мере не функционирует.

Злоумышленники решили воспользоваться ситуацией и реализовать преступный умысел, направленный на хищение путем обмана бюджетных денежных средств. Так для производства работ и поставок оборудования на водозаборных сооружениях Тунгусского месторождения они стали привлекать субподрядные организации, где представителями данных организаций являлись их близкие друзья и родственники.

При заключении контрактов с целью строительства объекта подозреваемые умышленно завышали стоимость на оказание выполняемых работ и закупки оборудования. Вопросы завышения цены решались еще до заключения контрактов.

Дополнительно следствием установлено, что злоумышленники привлекали для производства работ и поставок оборудования на строительном объекте немецкую фирму, представителем которой также является близкий родственник одного из подозреваемых.