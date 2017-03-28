Руководству хабаровского «Водоканала» вменяют хищение не менее 130-ти млн бюджетных рублей
По данным следствия, при строительстве Тунгусского водозабора происходили систематические хищения средств за счет завышения цен оборудования.
По данным следствия, при строительстве Тунгусского водозабора происходили систематические хищения средств за счет завышения цен оборудования.
Хабаровск, 28 марта, AmurMedia.
СУ СК России по Хабаровскому краю 17 февраля 2017 года по материалам прокуратуры края возбуждено уголовное дело по ч 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), по факту хищения бюджетных средств на сумму не менее 130 млн рублей, выделенных на строительство водозаборных сооружений Тунгусского месторождения в г. Хабаровске. По данным следствия в ходе строительства осуществлялось систематическое хищение денежных средств, в том числе путем завышения стоимости поставляемого оборудования, сообщили ИА AmurMedia в
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы процессуальной проверки по данному сообщению о преступлении, в том числе результаты
По версии следствия, лица из числа руководства МУП «Водоканал», а также ряда коммерческих организаций, в том числе иностранных, в период с 2006 по 2015 г. г. в рамках исполнения муниципального контракта, в ходе выполнения
Так, предприятию продолжительное время выделялись из федерального бюджета и бюджета Хабаровского края денежные средства на цели строительства объекта «Водозаборные сооружения Тунгусского месторождения в г. Хабаровске». Лишь за период с
К настоящему времени все сроки выполнения контрактных обязательств по строительству истекли, однако объект водозабора в полной мере не функционирует.
Злоумышленники решили воспользоваться ситуацией и реализовать преступный умысел, направленный на хищение путем обмана бюджетных денежных средств. Так для производства работ и поставок оборудования на водозаборных сооружениях Тунгусского месторождения они стали привлекать субподрядные организации, где представителями данных организаций являлись их близкие друзья и родственники.
При заключении контрактов с целью строительства объекта подозреваемые умышленно завышали стоимость на оказание выполняемых работ и закупки оборудования. Вопросы завышения цены решались еще до заключения контрактов.
Дополнительно следствием установлено, что злоумышленники привлекали для производства работ и поставок оборудования на строительном объекте немецкую фирму, представителем которой также является близкий родственник одного из подозреваемых.