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08:43 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге отправили за решетку налетчиков на банкоматы

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимых Антона Варывдина и Константина Курсакина. За покушение на кражу и кражу по предварительному сговору их лишили свободы на пять лет.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Суд установил, что обвиняемые в прошлом году пытались взорвать банкомат, вмонтированный в стену дома, чтобы украсть деньги. Но мощности произведенного ими взрыва не хватило для разрушения корпуса банкомата, поэтому злоумышленники не смогли получить доступ к денежным средствам в общей сумме свыше 3,6 млн руб.

Также мужчины в прошлом году проникли со взломом в магазин, в котором украли у индивидуального предпринимателя платежный терминал стоимостью 70 тыс. руб. Затем они сломали корпус терминала, из которого извлекли свыше 31 тыс. руб., и скрылись с места преступления.

Ленинский районный суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил Антону Варывдину наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет, Константину Курсакину — на срок 5 лет 4 месяца. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

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