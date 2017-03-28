В Екатеринбурге отправили за решетку налетчиков на банкоматы

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Суд установил, что обвиняемые в прошлом году пытались взорвать банкомат, вмонтированный в стену дома, чтобы украсть деньги. Но мощности произведенного ими взрыва не хватило для разрушения корпуса банкомата, поэтому злоумышленники не смогли получить доступ к денежным средствам в общей сумме свыше 3,6 млн руб.

Также мужчины в прошлом году проникли со взломом в магазин, в котором украли у индивидуального предпринимателя платежный терминал стоимостью 70 тыс. руб. Затем они сломали корпус терминала, из которого извлекли свыше 31 тыс. руб., и скрылись с места преступления.

Ленинский районный суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил Антону Варывдину наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет, Константину Курсакину — на срок 5 лет 4 месяца. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.