Названы две версии мощного взрыва на котельной в Уфе

Так, по словам гендиректора МУП УИС Максима Петрова, пока есть две основные версии произошедшего — несрабатывание технической системы и человеческий фактор.

Также он сообщил, что в результате взрыва никто не пострадал. Без воды в результате происшествия остались 21 дом, детсад и две школы, но сейчас водоснабжение восстановлено.

Также, Ирек Ялалов поправил журналистов, которые взрыв на котельной взрывом, а не «хлопком», и благодаря этому посеяли панику среди населения.