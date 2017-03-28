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08:30 (мск), источник: Комсомольская правда

В Нефтекамске местный депутат устроил ДТП

Виновник аварии отказался от медицинского освидетельствования.

В Нефтекамске депутат местного Горсовета выехал на «встречку» и спровоцировал ДТП, — сообщает телеканал «ТНТ-Нефтекамск».

В местном отделении ГИБДД сообщили, что ДТП случилось утром 25 марта. Вадим Шафиков ехал в своем автомобиле «BMW». По неизвестным причинам водитель выехал на «встречку» и врезался в «Опель». К счастью, обошлось без серьезных жертв.

— Виновник аварии отказался от медицинского освидетельствования, которое ему предложили сотрудники ГИБДД. Начата административная проверка, — рассказали в отделе ГИБДД Нефтекамска.

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