В Нефтекамске местный депутат устроил ДТП

В Нефтекамске депутат местного Горсовета выехал на «встречку» и спровоцировал ДТП, — сообщает телеканал «ТНТ-Нефтекамск».

В местном отделении ГИБДД сообщили, что ДТП случилось утром 25 марта. Вадим Шафиков ехал в своем автомобиле «BMW». По неизвестным причинам водитель выехал на «встречку» и врезался в «Опель». К счастью, обошлось без серьезных жертв.

— Виновник аварии отказался от медицинского освидетельствования, которое ему предложили сотрудники ГИБДД. Начата административная проверка, — рассказали в отделе ГИБДД Нефтекамска.