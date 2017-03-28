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08:25 (мск), источник: dostup1.ru

В документах, изъятых в ПКО «ЧелСИ», ищут доказательства хищения 2 млн рублей

Следствие предполагает, что компания получила незаконное возмещение НДС.

Выемки документов в производственно-коммерческом объединении «ЧелСИ» могут обернуться делом о мошенничестве — силовики проверяют компанию на хищение 2 млн рублей из бюджета, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД по Челябинской области продолжают доследственную проверку ПКО «ЧелСИ» (гендиректор Мария Таукаева), в рамках которой была проведена выемка документов. Стражи порядка выясняют обстоятельства получения компанией возмещения НДС в размере 2 млн рублей после проведения сделки по продаже комплекса зданий между фирмами, которые имеют признаки аффилированности.

«Предварительный срок проверки составляет до 30 дней. По ее результатам будет принято процессуальное решение. В случае если информация подтвердится, будет возбуждено дело по статье 159 УК РФ — “Мошенничество”», — рассказал источник, близкий к следствию.

Напомним, правоохранительные органы нередко интересуются деятельностью ПКО «ЧелСИ», учредителем которой ранее являлся вице-спикер ЗСО Юрий Карликанов, а теперь руководит дочь министра Виктора Тупикина. Поводами для проверок и привлечения к ответственности стали задержки заработной платы сотрудниками, а также задержка сдачи квартир дольщикам в Чурилово.

Ольга Плеханова.

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В документах, изъятых в ПКО «ЧелСИ», ищут доказательства хищения 2 млн рублей
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