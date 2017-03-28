В документах, изъятых в ПКО «ЧелСИ», ищут доказательства хищения 2 млн рублей
Следствие предполагает, что компания получила незаконное возмещение НДС.
Следствие предполагает, что компания получила незаконное возмещение НДС.
Выемки документов в
Сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД по Челябинской области продолжают доследственную проверку ПКО «ЧелСИ» (гендиректор Мария Таукаева), в рамках которой была проведена выемка документов. Стражи порядка выясняют обстоятельства получения компанией возмещения НДС в размере 2 млн рублей после проведения сделки по продаже комплекса зданий между фирмами, которые имеют признаки аффилированности.
«Предварительный срок проверки составляет до 30 дней. По ее результатам будет принято процессуальное решение. В случае если информация подтвердится, будет возбуждено дело по статье 159 УК РФ — “Мошенничество”», — рассказал источник, близкий к следствию.
Напомним, правоохранительные органы нередко интересуются деятельностью ПКО «ЧелСИ», учредителем которой ранее являлся
Ольга Плеханова.