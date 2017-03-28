В Магнитогорске три предпринимателя лишились денег из-за мошенницы

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГУ МВД России по Челябинской области, женщина, работая в организации по оказанию юридического сопровождения сделок с недвижимостью, похитила денежные средства у своих клиентов в сумме более одного миллиона семисот тысяч рублей. Сотрудница фирмы предоставляла руководителю своей организации фиктивные отчетные документы о проделанной работе. В результате пострадали три предпринимателя.

Мошеннице грозит до 10 лет лишения свободы.