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08:59 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежец избил заступившегося за женщину полицейского

Мужчина попал под следствие.

Воронежец несколько раз ударил полицейского по лицу и голове в День защитника Отечества, 23 февраля. Правоохранитель заступился за подругу горожанина, что последнему не понравилось, сообщила пресс-служба управления СКР по региону в понедельник, 27 марта.

По данным ведомства, 23 февраля 2017 года 34-летняя местная жительница позвонила в полицию и сообщила, что в квартире на улице Общественная ее избил сожитель. Приехавший на место участковый попытался успокоить дебошира, однако в ответ на это 49-летний мужчина стал выгонять сотрудника полиции из квартиры и избил его.

Силовики возбудили уголовное дело о применении неопасного для жизни и здоровья насилии в отношение полицейского (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Воронежцу грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до 5 лет.

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