В Чайковском объявили вознаграждение за информацию о матери-детоубийце

Следователи Чайковского СО СУ СКР возбудили уголовное дело по статье «убийство матерью новорожденного ребенка». Мать, выбросившую новорожденного ребёнка в сугроб, пока не нашли.

«Следователи обращаются к жителям города Чайковский и Чайковского района с просьбой оказать содействие в установлении личности подозреваемой. Сообщить известные сведения о предполагаемом лице можно по телефонам: (34−241) 2−05−97, 4−54−05, 8−922−24−10−100 или 02. Анонимность и вознаграждение гарантируются», — говорится в сообщении следственного комитета.

Напомним, 25 марта жители Чайковского нашли тело новорожденной девочки. Рядом с младенцем лежал чёрный пакет. Бродячие собаки успели покусать тело новорожденной. Тело отправили на экспертизу, которая установит причины смерти ребёнка.