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08:45 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе грузовик слетел в кювет, есть пострадавшие

Вчера утром на территории Советского района напротив дома № 47А по улице Вокзальная произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ.

Известно, что за рулем грузового автомобиля «Шакман» находился 38-летний уроженец Оренбургской области. Он, двигаясь по улице Карла Маркса, наехал на ограждение и слетел в кювет. В результате аварии водитель и его 29-летний пассажир были госпитализированы.

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