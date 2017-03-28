В Уфе грузовик слетел в кювет, есть пострадавшие

Известно, что за рулем грузового автомобиля «Шакман» находился 38-летний уроженец Оренбургской области. Он, двигаясь по улице Карла Маркса, наехал на ограждение и слетел в кювет. В результате аварии водитель и его 29-летний пассажир были госпитализированы.