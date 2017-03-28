Два человека погибли из-за падения дерева на «КамАЗ» в Ростове
Два человека погибли в результате падения дерева на «КамАЗ» в Ростове, сообщает 161.ру со ссылкой на ГИБДД региона.
Два человека погибли в результате падения дерева на «КамАЗ» в Ростове, сообщает 161.ру со ссылкой на ГИБДД региона.
Согласно информации из официальных источников, сообщение о том, что на улице Левобережной на проезжавший «КамАЗ» упало дерево, поступило от очевидца в службу 112 27 марта в 16:10.
По предварительным данным, тополь упал на грузовик
Водитель и пассажир «КамАЗа» погибли на месте происшествия.
Правоохранители начали проверку по факту инцидента.