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09:55 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Два человека погибли из-за падения дерева на «КамАЗ» в Ростове

Два человека погибли в результате падения дерева на «КамАЗ» в Ростове, сообщает 161.ру со ссылкой на ГИБДД региона.

Согласно информации из официальных источников, сообщение о том, что на улице Левобережной на проезжавший «КамАЗ» упало дерево, поступило от очевидца в службу 112 27 марта в 16:10.

По предварительным данным, тополь упал на грузовик из-за сильных порывов ветра.

Водитель и пассажир «КамАЗа» погибли на месте происшествия.

Правоохранители начали проверку по факту инцидента.

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