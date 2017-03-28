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10:06 (мск), источник: Городской репортер

Троих жителей Ростовской области задержали по подозрению в серии СМС-мошенничеств

В Ростовской области полицейские задержали троих мужчин по подозрению в хищении денег с помощью СМС-рассылок, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемые в серии мошенничеств — трое жителей Ростова-на-Дону и Азова. Один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

«Установлено, что подозреваемые осуществляли противоправную деятельность с сентября 2016 года. Фигуранты рассылали СМС-сообщения на мобильные телефоны граждан с текстом о блокировке их банковских карт. Для разблокировки предлагалось позвонить по номеру технической поддержки, указанному в сообщении. Тех, кто отзывался на СМС, просили сообщить пин-коды якобы для разблокирования карт. Затем злоумышленники снимали с этих карт всю наличность. В основном потерпевшими являлись жители города Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — рассказала Ирина Волк.

При проведении личного досмотра и обысков по местам проживания задержанных были изъяты три ноутбука, 14 мобильных телефона, 67 сим-карт, пять USB-модемов, а также банковские карты, оформленные на неустановленных лиц. Подозреваемые при обналичивании денежных средств маскировались, надевая медицинские маски и очки. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

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