Троих жителей Ростовской области задержали по подозрению в серии СМС-мошенничеств
В Ростовской области полицейские задержали троих мужчин по подозрению в хищении денег с помощью
В Ростовской области полицейские задержали троих мужчин по подозрению в хищении денег с помощью
Подозреваемые в серии мошенничеств — трое жителей
«Установлено, что подозреваемые осуществляли противоправную деятельность с сентября 2016 года. Фигуранты рассылали
При проведении личного досмотра и обысков по местам проживания задержанных были изъяты три ноутбука, 14 мобильных телефона, 67