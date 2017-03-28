Троих жителей Ростовской области задержали по подозрению в серии СМС-мошенничеств

Подозреваемые в серии мошенничеств — трое жителей Ростова-на-Дону и Азова. Один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

«Установлено, что подозреваемые осуществляли противоправную деятельность с сентября 2016 года. Фигуранты рассылали СМС-сообщения на мобильные телефоны граждан с текстом о блокировке их банковских карт. Для разблокировки предлагалось позвонить по номеру технической поддержки, указанному в сообщении. Тех, кто отзывался на СМС, просили сообщить пин-коды якобы для разблокирования карт. Затем злоумышленники снимали с этих карт всю наличность. В основном потерпевшими являлись жители города Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — рассказала Ирина Волк.