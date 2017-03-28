Свыше 500 свиней изъяли в Иркутском районе в связи со вспышкой африканской чумы

Работа по ликвидации очага АЧС в Хомутовском муниципальном образовании Иркутского района продолжается. Межведомственные группы, в составе которых сотрудники оперативных служб, местной администрации, ветврачи, представители Россельхознадзора и дезинфекторы, обошли 3771 двор. Всего к настоящему моменту отчуждено 558 свиней в карантинной зоне. Животных забрали из 121-го подворья. Их уничтожают на специально подготовленном участке на территории Хомутовского МО. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе мэрии Иркутского района.

Установлено, что в 217-ти подворьях находится скот. Трое местных жителей самостоятельно заявили о наличии у них поголовья свиней.

«Для досмотра въезжающего и выезжающего транспорта и контроля за вывозом свиней и продуктов животноводства из карантинной зоны работают четыре поста ДПС и два — Нацгвардии России. В администрации Хомутовского МО действует оперативный штаб под руководством первого заместителя Мэра Иркутского района Григория Пура», — отметили в пресс-службе.

Напомним, в одном из личных подсобных хозяйств в деревне Куда Хомутовского муниципального образования Иркутского района зарегистрирован очаг АЧС. Проведенные исследования на вирусное заболевание во Всероссийском научном исследовательском центре охраны и защиты животных во Владимире и Всероссийском научно-исследовательском институте ветеринарной вирусологии и микробиологии Российской академии сельскохозяйственных наук в Покрове дали положительные результаты. Мэром Иркутского района 25 марта введен режим ЧС. В районе установлены ограничительные мероприятия (карантин) в связи с возникновением очага инфекции. Указ об этом подписан губернатором Иркутской области Сергеем Левченко.

Между тем Службе ветеринарии Иркутской области поручено установить компенсацию ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате отчуждения животных или изъятия продуктов животноводства в зоне очага африканской чумы свиней (АЧС) в Иркутском районе, в размере не ниже 150 рублей за кг живого веса. Соответствующее распоряжение подписано первым заместителем губернатора — председателем правительства региона Александром Битаровым.

Следователи возбудили уголовное дело по факту падежа 40 свиней от африканской чумы. Расследование ведется по ч. 1 ст. 249 УК РФ (нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений).

Специалисты начали изымать свиней на территории Иркутского района для дальнейшего сжигания из-за вспышки африканской чумы. В то же время местные жители не торопятся отдавать свой скот. На данный момент установлено, что в очаге заражения АЧС находятся 716 свиней.

Дополнительные посты для контроля за вывозом животных и свинины из карантинной зоны АЧС выставлены в Приангарье правительством и правоохранительными органами региона. К досмотру транспортных средств привлечены сотрудники Нацгвардии, ГИБДД и Службы ветеринарии Иркутской области.