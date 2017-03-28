В Тайшете иномарка насмерть сбила 39-летнюю женщину

В Тайшетском районе насмерть сбили 39-летнюю женщину. Как 28 марта 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, накануне около 22:20 в дежурную часть полиции сообщили о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшим. Трагический инцидент произошёл в Тайшете в районе дома 125 по ул. Кирова. Под колесами автомобиля «Ниссан» оказалась 39-летняя женщина, которая погибла, когда ее доставляли в больницу.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося. Сотрудники ГИБДД обращаются к свидетелям ДТП с просьбой оказать помощь следственным органам и сообщить о себе в подразделение полиции либо позвонить по телефонам: 8 (39563) 2−03−76 или 02 (102 — с мобильного).