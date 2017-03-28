В Тайшете иномарка насмерть сбила 39-летнюю женщину
Полиция ищет свидетелей ДТП в Тайшете, в котором погибла женщина.
Полиция ищет свидетелей ДТП в Тайшете, в котором погибла женщина.
В Тайшетском районе насмерть сбили 39-летнюю женщину. Как 28 марта 2017 года сообщила
По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося. Сотрудники ГИБДД обращаются к свидетелям ДТП с просьбой оказать помощь следственным органам и сообщить о себе в подразделение полиции либо позвонить по телефонам: 8 (39563) 2−03−76 или 02 (102 — с мобильного).