Челябинец, выбросивший из окна сожительницу, не смог разжалобить суд

Преступление произошло в ночь на пятое октября 2016 года в квартире на пятом этаже дома по улице Котина. Пьяный мужчина поссорился с сожительницей и, как установлено судом, вытолкнул ее из открытого окна. От полученных в результате падения травм женщина скончалась.

«Челябинский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении Игоря Иовича, осужденного Тракторозаводским районным судом к 12 годам лишения свободы, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Апелляционная инстанция Челябинского областного суда сочла вину Иовича в умышленном убийстве доказанной, квалификацию его действий правильной. Приговор оставлен без изменения», — сообщает прокуратура Челябинской области.