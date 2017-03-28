Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Мифы о депрессии, которые мешают ее лечить
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
Ирена Понарошку удивила подписчиков веганской диетой сына
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Трамп описал Путина двумя словами
"Поезд ушел": в РФ ответили главе МИД Украины
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
"Из грязи в князи": Ларина ответила Водонаевой на критику полных
"У меня ком в горле": Фадеев о горе Максаковой
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
8Тайский День слона
13Теракт в центре Лондона
1195-летие Ирины Антоновой
09:37 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинец, выбросивший из окна сожительницу, не смог разжалобить суд

Вышестоящий суд оставил в силе приговор челябинцу, выбросившему из окна свою сожительницу. 40-летний мужчина пытался доказать, что не собирался убивать женщину — с его слов, она выпала из окна случайно.

Преступление произошло в ночь на пятое октября 2016 года в квартире на пятом этаже дома по улице Котина. Пьяный мужчина поссорился с сожительницей и, как установлено судом, вытолкнул ее из открытого окна. От полученных в результате падения травм женщина скончалась.

«Челябинский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении Игоря Иовича, осужденного Тракторозаводским районным судом к 12 годам лишения свободы, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Апелляционная инстанция Челябинского областного суда сочла вину Иовича в умышленном убийстве доказанной, квалификацию его действий правильной. Приговор оставлен без изменения», — сообщает прокуратура Челябинской области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ЮУрГУ ликвидирует свои филиалы в пяти городах Челябинской области
Госдеп рассказал, кто принял решение по новым санкциям против РФ
КНДР провела еще одно испытание двигателя баллистической ракеты
Сбербанк договорился о продаже украинской «дочки»
Европейский союз открыл Грузии безвизовый режим
В Госдуме предложили давать отпуск за ненормированный график
Трамп призвал расследовать связи Хиллари Клинтон с Россией
Николай Носков госпитализирован в тяжелом состоянии
Спорт
СМИ: Месси грозит дисквалификация на четыре матча отбора ЧМ-2018 Представители ФИФА настаивают, что Месси грубо высказался в отношении одного из судей и пригрозили Ассоциации футбола Аргентины (АФА) дисквалификацией игрока
Авто
Сгоревший дотла Lamborghini продают за 300 рублей За спортивный автомобиль, от которого в прямом смысле слова ничего не осталось, просят не более 5 долларов США
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса Голливуда Стало известно имя актрисы, которая может возглавить очередной рейтинг Forbes в этом году
Недвижимость
10 ошибок в дизайне интерьера типовой квартиры
Москва отказалась от строительства двух станций метро
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
Жительница Барнаула выносила здорового ребенка вне матки Врачи узнали о том, что плод развивается в брюшной полости, только накануне родов.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь