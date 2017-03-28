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09:38 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Донские энергетики готовятся к ожидающейся непогоде

Энергетики работают в режиме повышенной готовности в связи с ожидающимися в Ростовской области 28−30 марта сильным ветром и дождем со снегом.

Режим повышенной готовности введен в АО «Донэнерго» и ростовском филиале ПАО «МРСК Юга».

В обеих компаниях ремонтные бригады укомплектованы необходимыми инструментами, материалами и готовы оперативно приступить к аварийно-восстановительным работам в случае ухудшения погодных условий.

Организовано круглосуточное дежурство оперативных служб и постоянный мониторинг метеоусловий.

Выполнена проверка возможности резервного электро- и теплоснабжения объектов жизнеобеспечения в случае аварийных отключений.

В МРСК Юга для потребителей действует круглосуточный телефон «горячей линии»: 8−800−100−70−60; в «Донэнерго» — телефон оперативно-диспетчерской службы: 8 (863) 242−34−27.

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