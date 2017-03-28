Донские энергетики готовятся к ожидающейся непогоде
Энергетики работают в режиме повышенной готовности в связи с ожидающимися в Ростовской области
Энергетики работают в режиме повышенной готовности в связи с ожидающимися в Ростовской области
Режим повышенной готовности введен в АО «Донэнерго» и ростовском филиале ПАО «МРСК Юга».
В обеих компаниях ремонтные бригады укомплектованы необходимыми инструментами, материалами и готовы оперативно приступить к
Организовано круглосуточное дежурство оперативных служб и постоянный мониторинг метеоусловий.
Выполнена проверка возможности резервного электро- и теплоснабжения объектов жизнеобеспечения в случае аварийных отключений.
В МРСК Юга для потребителей действует круглосуточный телефон «горячей линии»: 8−800−100−70−60; в «Донэнерго» — телефон