Верховный суд РТ оставил первого зампреда ТФБ под домашним арестом до 16 апреля

Напомним, 17 марта Советский районный суд города Казань принял о домашнем аресте Рамиля Насырова до 16 апреля.

Рамиль Насыров был задержан в рамках расследования эпизода хищения 3 млрд рублей у Центробанка. По предварительной версии следствия, в августе 2016 сотрудники ПАО «Татфондбанк» с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств представили в Центральный Банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Позже полученные кредитные денежные средства в размере более 3 миллиардов рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

В частности, по версии следствия первый зампредправления Татфондбанка Рамиль Насыров был членом кредитного комитета, который одобрил сделки, позволившие взять кредит ЦБ РФ.

Представитель гособвинения настаивал на заключении Насырова под стражу на время следствия. Сам Насыров просил суд не удовлетворять требование прокуратуры, заверив суд, что готов к сотрудничеству со следствием.