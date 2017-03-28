Ночью в Минске эвакуировали 30 жильцов дома на проспекте Независимости

МИНСК, 28 мар — Sputnik. Столичные спасатели эвакуировали ночью во вторник из одного из домов в Минске 30 жильцов, сообщил Sputnik официальный представитель Минского городского УМЧС Александр Попко.

Школьница, находившаяся в гостях, погибла в результате пожара в Пуховичском районе

По информации МЧС, после полуночи в подвале жилого дома на проспекте Независимости загорелся мусор.

«Было эвакуировано 30 человек», — сказал Попко.

Он также уточнил, что сотрудники МЧС на пожаре спасли одного гражданина.

В настоящее время причина возгорания мусора устанавливается.