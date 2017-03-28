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09:50 (мск), источник: Publika.md

Жителя села Пухой Яловенского района нашли мёртвым на даче

Тело 49-летнего жителя села Пухой Яловенского района нашли на даче. Мужчина лежал в луже крови с простреленной головой и ружьём в руке. Обнаружил погибшего его шурин.

Источник: Publika.md

По его словам, родственник не отвечал на телефонные звонки, и семья начала беспокоиться. Погибший жил в столице. Мужчина уехал на дачу в пятницу и в воскресенье должен был вернуться.

Пока следователи рассматривают одну версию произошедшего — самоубийство.

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