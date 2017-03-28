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09:43 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчанку обокрали, пока она была на работе

В Хабаровске местную жительницу обокрали, пока она была на работе.

Злоумышленник забрался по решетке балкона первого этажа, сломал дверь лоджии и проник в квартиру женщины. Потом фигурант обыскал сумочку потерпевшей и украл 30 тысяч рублей.

Как выяснилось, кражу совершил 28-летний мужчина. Ранее он был судим за грабеж, разбой и вымогательство. Сейчас фигурант находится в изоляторе временного содержания, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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