Хабаровчанку обокрали, пока она была на работе

Злоумышленник забрался по решетке балкона первого этажа, сломал дверь лоджии и проник в квартиру женщины. Потом фигурант обыскал сумочку потерпевшей и украл 30 тысяч рублей.

Как выяснилось, кражу совершил 28-летний мужчина. Ранее он был судим за грабеж, разбой и вымогательство. Сейчас фигурант находится в изоляторе временного содержания, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.