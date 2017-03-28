В Екатеринбурге в подземном паркинге сгорел Mercedes

Вечером 27 марта 2017 года в Екатеринбурге в подземном паркинге на улице Вильгельма де Геннина, 43а сгорел Mercedes.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 21.58. Огонь охватил 5 «квадратов». На месте работали 4 единицы техники и 12 человек. Пожар был потушен спустя час.