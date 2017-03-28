68-летний челябинец на Toyota RAV4 сбил 78-летнюю пенсионерку

Челябинец сбил 78-летнюю женщину, сообщают в ГИБДД Челябинска.

Вчера, 27 марта, в Курчатовском районе на улице Солнечная 68-летний водитель автомобиля Toyota RAV4 при повороте во двор наехал на женщину, которая переходила дорогу.

В результате аварии 78-летняя пенсионерка была госпитализирована. В настоящее время по факту ДТП проводится административное расследование, все обстоятельства устанавливаются.

Отметим, что водительский стаж мужчины 42 года. За прошедший год он дважды попадал в поле зрение Госавтоинспекции.