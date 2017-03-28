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09:59 (мск), источник: Коммерсантъ

В Перми выросло количество преступлений с незаконным оборотом наркотиков и совершенных пьяными водителями

В 2016 году на территории Перми было выявлено 760 водителей, повторно управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщил начальник УМВД Перми Алексей Туров в выступлении перед депутатами Пермской городской думы.

По его словам, по сравнению с 2015 годом, количество таких случаев увеличилось в два раза. В то же время господин Туров отметил тенденцию снижение общего количества преступлений.

Так количество имущественных преступлений снизилось на 20%. Сотрудники УМВД пресекли деятельность двух ОПГ, специализирующихся на совершении краж из квартир, а также трех групп, совершавших хищения автомашин, причем одна из них была интернациональной.

Также Алексей Туров рассказал о снижении тяжких и особо тяжких преступлений против личности, а также разбоев и грабежей. Снизилось и количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, но увеличилось количество детей-рецидивистов.

Количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, по словам господина Турова, выросло. В Перми изъято более 150 кг запрещенных веществ.

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