В Киеве загорелся жилой дом

«Горит чердак четырехэтажного жилого дома», — отмечается в комментарии к фото.

Об этом сообщается на странице «Киев Оперативный» в соцсети Facebook, где опубликованы фото с места происшествия.

В Соломенском районе Киева утром во вторник, 28 марта, произошел масштабный пожар в жилом доме на ул. Вузовской, 4.

На место происшествия прибыли пять пожарных расчетов ГосЧС.

Обстоятельства пожара устанавливаются.

Как сообщал «Обозреватель», в Киеве на Оболонской набережной в течение суток произошло три пожара в зданиях.

Ранее в Киеве на улице Ахрипенко (бывшая Мате Залки) возник пожар в четырехкомнатной квартире и двух балконах жилого дома.

Стало известно, что сгорела квартира родителей ведущей программы «Абзац» на Новом канале Вероники Яресько.