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11:12 (мск), источник: Губерния онлайн

Жительница Хабаровска оставила грудного ребенка в запертой машине на полтора часа

Мать оставила девятимесячную девочку в салоне автомобиля и ушла праздновать день рождения подруги.

Источник: Губерния онлайн

В понедельник вечером в Южном микрорайоне прохожие обнаружили, что в припаркованной машине заперт грудной ребенок. Как выяснилось, хозяйка иномарки оставила спящую дочь в салоне и ушла в гости к подруге, однако вскоре девочка проснулась и принялась плакать, сообщает портал «Губерния».

Крик, доносившийся из автомобиля, привлек внимание прогуливающихся по двору пенсионерок. Женщины начали стучать по машине в надежде на то, что сработает сигнализация и мать младенца выйдет на улицу. Спустя полтора часа около «Хонды» так никто и не появился. Пенсионерки позвонили в полицию.

На место прибыл экипаж ДПС. «Хонду» полицейские открыли при помощи отвертки. Для девятимесячной девочки вызвали скорую помощь.

Еще до приезда медиков у машины появилась мать младенца. На руках женщина держала старшую дочь двух с половиной лет. Хабаровчанка рассказала полиции, что была у подруги, которая как раз праздновала день рождения — в гостях женщина собралась провести максимум 15 минут, но ей пришлось задержаться.

Состояние ребенка не вызвало опасения у медиков, однако сразу отправиться домой мать с дочерьми не смогла: происшествием заинтересовалась инспектор по делам несовершеннолетних.

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