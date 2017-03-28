Житель Башкирии убил сожительницу и ударил себя ножом

По версии следствия, вечером 26 марта 63-летний мужчина и его сожительница вернулись домой из гостей, где употребляли алкоголь. Между ними возникла ссора. Крики слышали соседи. Разъяренный мужчина нанес ножом многочисленные удары своей 54-летней сожительнице. Она скончалась на месте. Чтобы скрыть преступление, подозреваемый ударил себя ножом и вызвал «скорую помощь». Медикам он сказал, что на него и супругу напали посторонние. Предварительная проверка его версии показала, что мужчина пытается уйти от ответственности и выдать совершенное им преступление за нападение грабителей.

«Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства преступления. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибшей. После получения разрешения врачей будет решен вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому», — прокомментировали в пресс-службе следственного управления СКР по РБ.