Воронежец, избивший до смерти случайного прохожего, получил 13 лет тюрьмы
Молодого человека возмутило то, что ему не дали сигарету.
Молодого человека возмутило то, что ему не дали сигарету.
Суд рассмотрел громкое дело 22-летнего жителя Бутурлиновки. Молодого человека обвиняли в избиении мужчины, повлекшем его смерть (ч.4, ст. 111 УК РФ).
По версии следствия, ЧП произошло в ночь на 7 ноября 2016 года. Молодой человек вместе с другом шел по улице. Около здания
«С полученными телесными повреждениями 30-летнего мужчину Госпитализировали в больницу, где, несмотря на оказанную квалифицированную медицинскую помощь, он скончался 14 ноября 2016 года, не приходя в сознание», — сообщают в региональном СУ СК.
В ходе следствия парень признал свою вину. Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима.