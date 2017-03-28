Воронежец, избивший до смерти случайного прохожего, получил 13 лет тюрьмы

Суд рассмотрел громкое дело 22-летнего жителя Бутурлиновки. Молодого человека обвиняли в избиении мужчины, повлекшем его смерть (ч.4, ст. 111 УК РФ).

По версии следствия, ЧП произошло в ночь на 7 ноября 2016 года. Молодой человек вместе с другом шел по улице. Около здания механико-технологического колледжа он где встретил проходящего мимо 30-летнего мужчину. Парень попросил у него сигарету, но тот отказал. Тогда молодой человек набросился на прохожего с кулаками.

«С полученными телесными повреждениями 30-летнего мужчину Госпитализировали в больницу, где, несмотря на оказанную квалифицированную медицинскую помощь, он скончался 14 ноября 2016 года, не приходя в сознание», — сообщают в региональном СУ СК.

В ходе следствия парень признал свою вину. Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима.