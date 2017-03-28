Россиянин пытался ввезти оружие на территорию Беларуси

Легковой автомобиль, в салоне которого находились два пассажира, под управлением гражданина Литвы следовал из Польши через пункт пропуска «Брузги». При проведении таможенного контроля у одного из пассажиров, гражданина Российской Федерации, под верхней одеждой был обнаружен револьвер. Во время дальнейших проверочных мероприятий в конструктивных полостях салона автомобиля выявлены 46 патронов, картечь, обоюдоострый кинжал и книга 1941 года Mein Kampf.

По заключению эксперта Управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области, патроны являются 9-миллиметровыми пистолетными боевыми патронами Браунинг, револьвер — нарезным огнестрельным оружием.

В отношении гражданина Российской Федерации по данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.1 ст.333−1 Уголовного кодекса Республики Беларусь, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.