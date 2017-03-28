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10:01 (мск), источник: Kazinform

Пять человек погибли в ДТП на трассе Балхаш — Караганда

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Пять человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия на трассе Балхаш-Караганда в результате лобового столкновения легкового и грузового автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Авария произошла 27 марта на участке дороги Караганда-Балхаш в 50 километрах от села Аксу-Аюлы.

«Водитель автомобиля «Ауди80», по предварительным данным, не справился с рулевым управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым транспортом «Мерседес принтер», — сообщил руководитель пресс-службы департамента внутренних дел Карагандинской области Бакытжан Кудияров. Трое пассажиров «Ауди» скончались на месте аварии. Водитель легковой машины и еще один пассажир скончались при госпитализации. Водитель грузового транспорта не пострадал.

«По факту ДТП проводится досудебное расследование по статье 345 Уголовного кодекса “Нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия”. Убедительно просим водителей соблюдать скоростной режим и не пренебрегать правилами дорожного движения. Последствия бывают трагичными», — сказал Бакытжан Кудияров.

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