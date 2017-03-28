Пять человек погибли в ДТП на трассе Балхаш — Караганда

Авария произошла 27 марта на участке дороги Караганда-Балхаш в 50 километрах от села Аксу-Аюлы.

«Водитель автомобиля «Ауди80», по предварительным данным, не справился с рулевым управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым транспортом «Мерседес принтер», — сообщил руководитель пресс-службы департамента внутренних дел Карагандинской области Бакытжан Кудияров. Трое пассажиров «Ауди» скончались на месте аварии. Водитель легковой машины и еще один пассажир скончались при госпитализации. Водитель грузового транспорта не пострадал.

«По факту ДТП проводится досудебное расследование по статье 345 Уголовного кодекса “Нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия”. Убедительно просим водителей соблюдать скоростной режим и не пренебрегать правилами дорожного движения. Последствия бывают трагичными», — сказал Бакытжан Кудияров.