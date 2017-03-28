Пять человек погибли в ДТП на трассе Балхаш — Караганда
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Пять человек стали жертвами
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Пять человек стали жертвами
Авария произошла 27 марта на участке дороги
«Водитель автомобиля «Ауди80», по предварительным данным, не справился с рулевым управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым транспортом «Мерседес принтер», — сообщил руководитель
«По факту ДТП проводится досудебное расследование по статье 345 Уголовного кодекса “Нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия”. Убедительно просим водителей соблюдать скоростной режим и не пренебрегать правилами дорожного движения. Последствия бывают трагичными», — сказал Бакытжан Кудияров.