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10:58 (мск), источник: Newslab.ru

В Академгородке жители остались без света из-за незаконного строительства нового дома

Из-за незаконного строительства элитной многоэтажки несколько домов в красноярском Академгородке утром 28 марта остались без электричества.

Источник: AP 2017

Как сообщили Newslab.ru в диспетчерской службе, причиной масштабного отключения электроэнергии в 7 часов утра 28 марта стало повреждение силового кабеля на стройке так называемого дома для молодых ученых в Академгородке. Из-за этого жители провели без света более 6 часов.

Напомним, на участке между домами №№ 23 и 28 в Академгородке планируется строительство жилой 9-этажки, которую намерен возвести кооператив «Академик». С самого начала эта стройка обернулась скандалом: подрядчик огородил территорию для проведения изыскательских работ, даже не имея утвержденного проекта и разрешения на строительство.

Как стало известно Newslab.ru, застройщик еще месяц назад был обязан приостановить работы на этом месте, так как Служба по контролю в области градостроительной деятельности выявила у него проблемы с документами.

В конце января Служба провела проверку и нашла основания для отзыва разрешения на стройку, которое ранее было выдано мэрией. Как оказалось, это было сделано не вполне законно. Во-первых, участок местами оказался непригодным для многоэтажной застройки. Во-вторых, достоверно известно, что на участке проходят электрические сети и другие коммуникации.

13 февраля Служба выдала департаменту градостроительства города предписание отозвать разрешение на строительство дома. В начале марта департамент, спасая честь мундира, попытался оспорить предписание в суде, но проиграл. Следовательно, продолжать строить дом нельзя, однако застройщик продолжает работы.

В итоге сегодня жители Академгородка из-за поврежденного строителями кабеля остались без электричества. Через несколько часов по временной схеме удались вернуть свет в соседний детсад и два дома. После 13 часов электричество вернули в остальные дома.

Повреждение сетей — не единственная проблема со строительством этого дома. В феврале, после начала забивки свай, начал разрушаться соседний дом — № 28. Сейчас на доме установлены «маячки» для наблюдения.

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