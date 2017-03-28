В Академгородке жители остались без света из-за незаконного строительства нового дома

Как сообщили Newslab.ru в диспетчерской службе, причиной масштабного отключения электроэнергии в 7 часов утра 28 марта стало повреждение силового кабеля на стройке так называемого дома для молодых ученых в Академгородке.
Напомним, на участке между домами №№ 23 и 28 в Академгородке планируется строительство жилой 9-этажки, которую намерен возвести кооператив «Академик». С самого начала эта стройка обернулась скандалом: подрядчик огородил территорию для проведения изыскательских работ, даже не имея утвержденного проекта и разрешения на строительство.
Как стало известно Newslab.ru, застройщик еще месяц назад был обязан приостановить работы на этом месте, так как Служба по контролю в области градостроительной деятельности выявила у него проблемы с документами.
В конце января Служба провела проверку и нашла основания для отзыва разрешения на стройку, которое ранее было выдано мэрией. Как оказалось, это было сделано не вполне законно.
13 февраля Служба выдала департаменту градостроительства города предписание отозвать разрешение на строительство дома. В начале марта департамент, спасая честь мундира, попытался оспорить предписание в суде, но проиграл. Следовательно, продолжать строить дом нельзя, однако застройщик продолжает работы.
В итоге сегодня жители Академгородка
Повреждение сетей — не единственная проблема со строительством этого дома. В феврале, после начала забивки свай, начал разрушаться соседний дом — № 28. Сейчас на доме установлены «маячки» для наблюдения.