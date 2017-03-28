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10:57 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Житель Шарыповского района набросился на полицейского с ножницами

Мужчина пытался защитить своего пьяного брата.

Правоохранители устанавливают обстоятельства нападения на сотрудника полиции в Шарыповском районе. Инцидент произошел 26 марта, однако о нем стало известно только сейчас.

По предварительным данным ГУ МВД по Красноярскому краю, в селе Ивановка экипаж ДПС остановил автомобиль ВАЗ, водитель которого не был пристегнут ремнем безопасности и был пьян. Во время оформления протокола к машине задержанного подошел его пьяный брат и разбил лобовое стекло. На требования полицейского мужчина отреагировал агрессивно, оскорбив его.

В СК РФ добавили, что 35-летний брат задержанного отругал сотрудника ДПС нецензурной бранью, после чего начал угрожать канцелярскими ножницами. Чтобы успокоить дебошира, правоохранителю пришлось стрелять в воздух из табельного оружия. После этого мужчину задержали.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «применение насилия в отношении представителя власти», которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Дебоширу и его брату-водителю также грозит административная ответственность.

В полиции добавили, что сотрудник ДПС использовал оружие «в соответствии с Федеральным законом “О полиции” и учитывая агрессивный характер поведения злоумышленника».

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