В Самаре на 7-й Просеке при падении с 18 этажа жилого дома погиб мужчина
В понедельник, 27 марта, примерно в 22:50, по предварительным данным, с общего балкона 18 этажа жилого дома на 7-й Просеке упал мужчина в возрасте около 45 лет.
В понедельник, 27 марта, примерно в 22:50, по предварительным данным, с общего балкона 18 этажа жилого дома на 7-й Просеке упал мужчина в возрасте около 45 лет.
На место происшествия была вызвана «скорая», но упавший мужчина скончался до прибытия медиков. Обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.