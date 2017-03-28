В Самаре на 7-й Просеке при падении с 18 этажа жилого дома погиб мужчина

В Самаре на 7-й Просеке при падении с 18 этажа жилого дома погиб мужчина

В понедельник, 27 марта, примерно в 22:50, по предварительным данным, с общего балкона 18 этажа жилого дома на 7-й Просеке упал мужчина в возрасте около 45 лет.