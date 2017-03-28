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10:33 (мск), источник: Sputnik.by

Ночная погоня за BMW в Минске: повреждены 2 машины ГАИ

Инспекторы, чтобы остановить беглеца, использовали табельное оружие — у BMW пробиты колеса, крылья и бампер.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 мар — Sputnik. Два автомобиля ГАИ были повреждены в результате погони за легковым BMW в Минске, сообщил портал abw со ссылкой на очевидца.

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Как передает ресурс, ночная погоня 28 марта проходила не только по улицам столицы, но и в пригороде, в ней участвовали более десятка экипажей ДПС.

Сообщается, что BMW сотрудники ГАИ сумели заблокировать на улице Смоленской, до этого они использовали для остановки машины табельное оружие. По словам очевидца, в легковушке выстрелами были пробиты колеса, крылья и бампер.

По данным портала, в ходе преследования механические повреждения получили две машины ГАИ — их во время погони «цеплял» BMW. В салоне задержанного автомобиля находились двое молодых людей, они не пострадали — обоих правоохранители доставили для медицинского освидетельствования в учреждение здравоохранения.

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